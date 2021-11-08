На конкурс на должность главы Саратова уже подано 4 заявки.

Об этом сообщила 7 ноября пресс-служба думы Саратова.

Обнародованы имена кандидатов в кресло градоначальника.

Это Роман Антонов — глава организации «Граждане за порядок в коммунальном хозяйстве», Илья Чиричкин — экс-руководитель организации защиты прав собственников «Совет собственников», Павел Галактионов — гава отделения партии «Общероссийский народный союз» и недавно назначенный на должность главы Волжского района Владимир Бьятенко.

К слову, нынешний мэр Саратова Михаил Исаев заявку на конкурс еще не подал.

Уточним, что дедлайн — 11 ноября.

Главу областного центра избирают на срок полномочий созыва гордумы. Мэра назначит комиссия, половина которой — депутаты думы, еще одна половина — назначенные главой Саратовской области лица.

Из тех, кого выберет комиссия, уже будет выбирать городская дума.