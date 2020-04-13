В селе Узморье Энгельсского района Саратовской области обнаружены останки павшего животного, сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии.

10 апреля труп поросенка был обнаружен на крестьянском подворье и направлен на экспертизу сразу в две ветеринарные лаборатории – Энгельсскую и Балаковскую. Обе дали положительное заключение на африканскую чуму свиней.

Специалисты в течение нескольких часов купировали очаг заражения, дважды продезинфицировали свинарник, провели подворный обход близлежащих подворий. Других зараженных АЧС свиней обнаружено не было.

Ситуация находится на контроле управления ветеринарии. Принимается решение об изъятия у хозяев поголовья для уничтожения.