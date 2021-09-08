Пожар в Балашовском районе Саратовской области унёс жизнь 67-летнего пенсионера.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, в настоящий момент организована доследственная проверка по факту гибели на пожаре пожилого мужчины.

Как уже выяснилось, днем в среду 8 сентября житель села Малый Мелик Балашовского района проезжал на своем автомобиле по улице Гагарина.

Вдруг сельчанин увидел, как из одного дома валит дым. Мужчина забежал во двор горевшего здания и заметил на крыльце тело 67-летнего мужчины, который уже не подавал никаких признаков жизни.

Гражданин тут же позвонил в «скорую» и пожарную охрану. Медики только констатировали смерть погорельца. Помочь ему уже было нечем.

Выяснилось, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

— Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в СКР.

Напомним, что за минувшие сутки это уже второй случай смертельного пожара в Балашовском районе. Вечером 8 сентября в Балашове сгорел 3-летний мальчик.