Специалисты минпророды Саратовской области начали уборку на территории лесопарка «Кумысная поляна, сообщает пресс-служба ведомства.

В течение зимы на Кумыске проводилась дератизация. Ее эффективность оценили в 76 процентов. Оставшаяся численность грызунов незначительна и ниже среднемноголетних значений.

Сейчас в лесопарке проводится уборка территории — расчищается лес вдоль дороги и тропинок, облагораживаются родники. На сегодняшний день сотрудниками парка уже убрано более 400 гектаров, на площади 6,5 гектара проведена работа по очистке леса, вдоль автомобильной дороги, очищено 14 парковок, отремонтировано пять лавочек.

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