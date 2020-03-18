Специалисты минпророды Саратовской области начали уборку на территории лесопарка «Кумысная поляна, сообщает пресс-служба ведомства.

В течение зимы на Кумыске проводилась дератизация. Ее эффективность оценили в 76 процентов. Оставшаяся численность грызунов незначительна и ниже среднемноголетних значений.

Сейчас в лесопарке проводится уборка территории — расчищается лес вдоль дороги и тропинок, облагораживаются родники. На сегодняшний день сотрудниками парка уже убрано более 400 гектаров, на площади 6,5 гектара проведена работа по очистке леса, вдоль автомобильной дороги, очищено 14 парковок, отремонтировано пять лавочек.