Сегодня, 5 апреля, в 6:57 два пожарных расчета отправились тушить баню на хвалынском горнолыжном курорте. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

Причина ЧП устанавливается.