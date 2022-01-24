Следственным отделом по Кировскому району Саратова проводится проверка по факту гибели 81-летнего мужчины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Накануне, 23 января, жители многоквартирного дома по улице Кутякова заметили возгорание одной из квартир. Прибывшие по вызову пожарные после тушения огня обнаружили тело хозяина дома с ожогами.

Следователем проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным, возможной причиной пожара могла стать неисправность удлинителя.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.