На закупку лекарств для болеющих коронавирусом дома выделено 30 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Он провел совещание касательно коронавируса с участием представителей минздрава, Росздравнадзора и регионального правительства. На нем глава области поручил направить из резервного фонда Правительства 30 миллионов рублей на лекарства для амбулаторных больных.

Вице-губернатор Роман Бусаргин совместно с Росздравнадзором назначен ответственным за наличие и ассортимент противовирусных препаратов в аптечной сети.