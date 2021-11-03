В микрорайоне «Лесная республика» Саратова появится новый сквер.

Глава администрации Ленинского района Лада Мокроусова на встрече с главой города Михаилом Исаевым рассказала, что сейчас отремонтирована пешеходная зона, сделаны подходы к детсаду «Лесная сказка».

По просьбам жителей также обустраивается территория возле детского сада. На следующей неделе запланирована установка лавочек. В 2022 году обустройство данной территории продолжится. На общественной зоне

планируется создание сквера, а также многофункциональной спортивной площадки в рамках реализации программы «Саратов спортивный».

Напомним, с инициативой о создании проекта для развития физической культуры в городе выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Мы решили благоустроить этот заброшенный участок, приняли решение построить здесь детский сад на 240 мест. Учреждение охватывает всех детей, проживающих в микрорайоне «Лесная Республика». Жители

просили сделать здесь общественную территорию – конечно, эту территорию надо благоустроить, отсыпать, сделать рекреационной зоной для родителей и людей пожилого возраста, установить малые архитектурные формы для детей. Получится такой маленький сквер для данной территории, — подытожил Михаил Исаев.