На «Лыжне России» в Базарном Карабулаке пройдет фестиваль патриотизма.

Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции правительства области.

По словам руководителя Саратовской областного отделения «Боевое братство» Сергей Авезниязов, на мероприятии будет представлен разбор оружия, винтовок.

Кроме этого будут оборудованы места знакомства с современной техников, в том числе броневой и машинами вездеходами. Детям представится возможность прокатиться на экспонатах.

Авезниязов пообещал обеспечение безопасности во время фестиваля.

Главный судья соревнований Анатолий Сурков сообщил, что синоптики обещают комфортную погоду для спортсменов до -9 °С.

Министр спорта Александр Абросимов заявил, что ожидается порядка 12 тысяч лыжников и столько же гостей.

— Обещают морозец, надеемся, что он убьет всех микробов, — высказался Абросимов о вспышке ОРВИ.