Дистанция выбрана в честь памятной даты 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА «Новости Саратова»

В мужском забеге первое место занял директор драмтеатра Владимир Петренко. Второе и третье поделили экс-глава ГУ МЧС Игорь Качев и глава Марксовского района Дмитрий Романов соответственно.

В женском VIP-забеге первой пришла гребчиха Наталья Стукальская, за ней — сотрудница минспорта области Александра Кабанова, а замкнула тройку лидеров замминистра занятости Наталья Жуковская.

Из присутствующих чиновников были и те, кто не принимал участие в гонке, например, председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.