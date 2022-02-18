На саратовчанку завели уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

36-летняя мать содержит своих трех несовершеннолетних детей в ужасных условиях. Она не занимается их воспитанием, кормлением и здоровьем. Дети живут в квартире в антисанитарном состоянии — у них нет спальных мест и мест для учебы.

Уточняется, что семья состоит на профилактическом учете, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Саратовчанку оставили под подпиской о невыезде.