В майские праздники 50 –летний житель Красного Октября заявил, что неизвестные в проникли в его гараж, расположенный на улице Нижняя, и украли сварочный аппарат, две болгарки и перфоратор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Примерная сумма ущерба составила 24 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Установлен 23-летний подозреваемый, он пояснил, что похищенное продал. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб планирует возместить.