Сегодня утром, 29 апреля, в Саратовской области в Красноармейском районе на федеральной трассе З-228 Сызрань-Саратов-Волгоград на 362 километре столкнулся нефтевоз и Toyota Land Cruiser. В итоге пострадал девятилетний ребенок, а из КамАЗа пролилась на дорогу нефть.

Прокуратура начала проверку, минприроды региона оценивает причиненный окружающей среде вред.

В минтрансе региона сообщили, что на месте аварии организовано реверсивное движение для легковушек, а большегрузы пока не пускают. Движение восстановят после того, как только службы безопасности закончат свою работу. Об окончании ликвидации происшествия сообщат позже.

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