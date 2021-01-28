Сегодня на месте приземления второго летчика-космонавта СССР Германа Титова в Краснокутском районе Саратовской области стоит стела, к юбилею полёта космонавта там поставят его бюст. Об этом на свой странице в Instagram рассказал руководитель дирекции при правительстве области по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин.

— Сегодня на месте приземления Титова установлена стела, символизирующая парашют спускаемого аппарата, и мемориальная доска. Руководство района планирует разработать проект благоустройства этой локации – здесь есть туристический потенциал, — пишет Стрелюхин.

Кроме того, он предложил главе Краснокутского района Валентине Гречушкиной рассмотреть возможность создания мемориального сквера, посвящённого второму космонавту планеты, в самом Красном Куте.