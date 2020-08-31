Сегодня, 31 августа, представители администрации города вместе с полицейскими вскрыли пять гаражей у дома №21 на Высокой улице в Саратове, у дороги в школы №73. Напомним, именно там трагически оборвалась жизнь Елизаветы Киселевой.

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом города Саратова по

правовым вопросам Наталья Давыдова рассказала, что здесь снесут 34 самовольных постройки. Издано соответствующее распоряжение.

Спустя два месяца после его опубликования приняли решение о сносе, но там находится имущество граждан, поэтому убрать постройки нельзя. В связи с этим объекты вскрыли, выяснили, есть ли там ценное имущество, описали его и вывезли на производственную базу муниципального учреждения. После сегодняшних работ выяснилось, кому принадлежат некоторые из гаражей.