Администрация Заводского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о нападении на 13-летнюю девочку стаи бродячих собак.

Напомним, на улице Южно-Зеленой Саратова, в районе МОУ «СОШ № 84», стая бродячих собак напала на 13-летнюю девочку и покусала ее. Ребенок попал в больницу.

-На территории Заводского района с начала года отловлено 51 животное без владельца. Мероприятия по отлову безнадзорных животных предусматривают также транспортировку, вакцинацию от бешенства, маркировку, стерилизацию и возврат на прежние места обитания при условии, что животное не проявляет немотивированную агрессию в отношении человека либо других животных. По указанному адресу сегодня запланирован выезд, — сообщили в пресс-службе.