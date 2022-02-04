Администрация Волжского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось об обрушении стены дома.

Напомним, у дома 71 по улице Радищева обрушилась стена двухэтажного кирпичного дома. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы происшествия.

-Администрация сообщает, что часть здания, где произошло обрушение, является нежилой. В настоящее время устанавливается собственник, занимающий это помещение. Запланирован выезд администрации Волжского района и комитета муниципального контроля на место. После установления собственника будут приняты соответствующие меры, — сообщили в пресс-службе.