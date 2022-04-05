В Саратове веселая и шумная вечеринка с побоями, грабежом и вымогательством завершилась возбуждением трех уголовных дел и одного административного. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

По словам сотрудников полиции, 17-летний юноша оказался на пьяной вечеринке среди малознакомых людей. Он решил отсидеться в одной из комнат — небольшой музыкальной студии, чтобы не афишировать свое присутствие.

Ночью между двумя участниками шумного застолья разгорелась ссора, переросшая в драку. 21-летний гость воспользовался табуретом и нанес 23-летнему противнику серьезные травмы.

Услышав шум драки, 17-летний парень попытался улизнуть с вечеринки, но один из гостей под угрозами похитил у него сотовый телефон стоимостью около 22 тысяч рублей. На выходе юношу остановил еще один гость и, угрожая расправой, вытребовал с него 10 тысяч рублей за продолжение вечеринки.

Кроме уголовных дел на молодых людей, в отношении матери несовершеннолетнего потерпевшего сотрудниками полиции составлен протокол. Травмированный 23-летний парень отправлен в больницу.