Инцидент произошёл утром 14 февраля в самом центре Саратова. 

Упал навес магазина по улице Московская, — сообщили очевидцы происшествия.

Причиной обрушения у офиса интернет-магазина Lamoda стал скопившийся на конструкции снег.

 

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