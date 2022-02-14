Домой Рубрики Новости Саратова На Московской упал карниз дома РубрикиНовости СаратоваПроисшествия На Московской упал карниз дома По Новости Саратова - 14.02.2022 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Инцидент произошёл утром 14 февраля в самом центре Саратова. — Упал навес магазина по улице Московская, — сообщили очевидцы происшествия. Причиной обрушения у офиса интернет-магазина Lamoda стал скопившийся на конструкции снег. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области снова больше 2 тысяч заболевших коронавирусом за сутки Открытые люки в Саратове обещали оградить сегодня Саратовцы сдали свои позиции в рейтинге ГТО ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области снова больше 2 тысяч заболевших коронавирусом за сутки Новости Саратова - 14.02.2022 0 На 14 февраля в Саратовской области зарегистрировано 2057 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее количество заболевших в области составляет 167845... Открытые люки в Саратове обещали оградить сегодня 14.02.2022 На Московской упал карниз дома 14.02.2022 Саратовцы сдали свои позиции в рейтинге ГТО 14.02.2022 Из-за уборки снега в Саратове, Энгельсе и Балакове возбудили уголовные дела 14.02.2022