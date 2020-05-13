Сотрудники Елшанской мусороперегрузочной станции при разгрузке мусоровоза обнаружили свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль Toyota Corollа, сообщает пресс-служба регоператора.

— Весь объём мусора, поступающий к нам на МПС, проходит этапы уплотнения и измельчения для дальнейшей транспортировки на мусороперерабатывающие комплексы. В процессе обработки также извлекаются отходы более высокого класса опасности, такие как шины, аккумуляторы и так далее, — прокомментировал начальник МПС в Елшанке Александр Обозный.

Данные документы – это не первая находка на саратовских МСП. В этом году их найдено уже порядка 15. Чаще всего в контейнерах для ТКО по ошибке оказываются паспорта, водительские удостоверения и СНИЛС.

По вопросам возврата найденных документов владельцу необходимо обратиться в контакт-центр Регионального оператора по телефону: 8 (800)222-64-90.

Напомним, что в соответствии с регламентом работы на концессионных объектах коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО обрабатываются и захораниваются отходы IV и V класса опасности. Отходы более высокого, I-III класса, например, шины, аккумуляторы, батарейки, лампы, нельзя выбрасывать в мусорный контейнер. Опасные отходы необходимо сдавать на спецутилизацию.