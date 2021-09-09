Саратовский филиал АО «Ситиматик» завершает ремонт и благоустройство на мусороперегрузочных станциях региона. В течение всего летнего периода работы велись на всех 18-ти объектах, входящих в зону Энгельсского и Балаковского мусоросортировочных комплексов.

На одной из крупнейших станций, в поселке Гуселка, уже завершен капитальный ремонт площадки приема ТКО и приямка конвейерной системы погрузки ТКО в пресс-компакторы. На всех станциях в течение лета шли работы по расчистке ливневых коллекторов, ремонту эстакад подъездов, восстановлению целостности ограждений территорий МПС, покос травы окружающих объекты территорий, а также побелка бордюров и столбов. Параллельно ремонтировались и обновлялась краска на контейнерах автопоездов для транспортирования ТКО.

— Все наши объекты построены с учетом лучших европейских практик. Содержание в надлежащем состоянии и чистоте оборудования, спецтехники и объектов в целом – главная задача любого концессионера. Наша компания, входящая в тройку крупнейших концессионеров России, ежегодно на эти цели направляет десятки миллионов рублей. Проводится дооснащение мусоросортировочных комплексов и мусороперегрузочных станций, обновляется автопарк спецтехники для транспортирования ТКО и работы на полигонах, — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области построило и эксплуатирует современную инфраструктуру отрасли обращения с ТКО: два мусоросортировочных комплекса с полигонами в Энгельсском и Балаковском районах и сеть мусороперегрузочных станций. Эксплуатация концессионных объектов является наглядным примером реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социально-экологических задач в регионе присутствия компании.