В Саратове проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков. Об этом сообщает СУ СК.

Накануне, 2 ноября, на улице Набережная Космонавтов в Саратове группа рабочих производивших рытье траншеи под размещение ливневой канализации обнаружили на глубине около 1,7 метра костные останки, о чем сообщили в полицию.

Следователем проведен осмотр места происшествия. В ходе осмотра выявлено несколько костных фрагментов значительной давности.

Сейчас выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.