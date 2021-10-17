В субботу, 16 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил ход работ по реконструкции объектов Саратова.

Он посетил площадь возле памятника Юрию Гагарину на набережной Саратова, зону возле которой благоустроят в ближайшее время. Ведется строительство переходов между ярусами набережной, устанавливаются спортивные площадки. Зеленые зоны по просьбам жителей будут сохранены.

Уложена плитка на улице Бабушкин взвоз. По словам подрядчика, работы практически полностью завершат в течении неделе. Сейчас ведется уборка строительного мусора.

Также глава региона посетил фонтан «Одуванчик» напротив цирка. Как заверил исполнитель, его реконструкция завершится после установки декоративных элементов, которые привезут в период с 25 по 30 октября.