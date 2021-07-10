Вчера мэр Саратова Михаил Исаев встретился с инвесторами, которые намерены застроить территорию бывшего комбикормового завода на новой набережной. Об этом он рассказал в своем Instagram.

По словам главы города, проектировщик задумали строительство гостиницы, развлекательных комплексов, колеса обозрения, открытых бассейнов и терм. Также они намерены воссоздать некоторые исторические объекты – триумфальную арку, дом на улице Чернышевского и открыть для прохода Никольский взвоз.

В настоящее время здания, ранее принадлежавшие комбикормовому заводу, уже начали сносить.