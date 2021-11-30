Сегодня, 30 ноября, в правительстве Саратовской области состоялось заседание совета по инвестициям и экспортной деятельности.
Среди прочено на заседании обсуждалась реновация территории комбикормового завода, граничащей с набережной. Чиновники рассказали, что на этом месте планируется создать культурно-развлекательный и общественный центры «Триумфальный».
Здесь расположится несколько парковок, кафе, прогулочные зоны и офисные здания. Также планируется поставить колесо обозрения и сохранить мельницу Рейнеке, которая находится там сейчас.
Также там расположится гостиничный комплекс известной компании Hilton.
Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что реализация проекта займёт четыре года.