Сегодня, 30 ноября, в правительстве Саратовской области состоялось заседание совета по инвестициям и экспортной деятельности.

Среди прочено на заседании обсуждалась реновация территории комбикормового завода, граничащей с набережной. Чиновники рассказали, что на этом месте планируется создать культурно-развлекательный и общественный центры «Триумфальный».

Здесь расположится несколько парковок, кафе, прогулочные зоны и офисные здания. Также планируется поставить колесо обозрения и сохранить мельницу Рейнеке, которая находится там сейчас.

Также там расположится гостиничный комплекс известной компании Hilton.

Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что реализация проекта займёт четыре года.