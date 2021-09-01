В Саратове собираются провести учения по угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях. Распоряжение об этом мэр города Михаил Исаев опубликовал сегодня, 1 сентября.

8 и 10 сентября будет проводиться отработка действий при разрушении верхнего яруса берегоукреплений сначала от Вольской до Шелковичной, а позже – от Бабушкиного Взвоза до Провиантской.

Действия в таких сиутациях отработают муниципальные службы, медики, пожарные и силовые структуры. Управлять процессом будет заместитель главы Саратова Дмитрий Алексеев.