На набережной в Саратове обустроят площадку для выгула собак. Об этом сегодня, 2 мая, сообшил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своём телеграм-канале.

Соответствующие распоряжения политик дал во время совещания на набережной, где в июне начнется благоустройство. Он уточнил,что речь идет об участке от памятника Юрию Гагарину до моста «Саратов-Энгельс».

В планах укрепление всех склонов, озеленение, монтаж системы автополива, замена освещения и обустройство пешеходных зон.

— Набережная — одно из самых популярных мест для отдыха у горожан. Многие гуляют здесь с домашними животными. Считают, что было бы правильным обеспечить здесь соответствующую инфраструктуру: установить специальные урны и площадку, где жители смогут гулять с питомцами и дрессировать их. Поставил задачу перед городской администрацией в ближайшее время определиться с месторасположением площадки и обсудить с жителями,- поделился Бусаргин.