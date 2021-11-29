Канал National Geographic показал фильм «SARATOV HEART OF THE VOLGA».

С этого ролика, который по-русски звучит как «Саратов — сердце Волги», начнется серия видео, посвященных городам нашей страны.

Ранее подобного видеопроекта не было на такой ТВ-площадке.

Саратов стал первым городом России, который показали на популярном ресурсе, востребованном среди туристов, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В Vk Саратов увидит почти 1,5 млн пользователей, в FB — чуть меньше. Именно столько подписчиков у групп National Geographic Россия в соцсетях.