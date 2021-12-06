Саратовцев ждет небольшое потепление и снег на наступившей неделе. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Сегодня, 6 декабря, в области царит переменная облачность без осадков и легкий мороз. В ночь на 7 декабря температура воздуха опустится от -10 до -15 градусов.

В среду в Саратов вернутся теплые воздушные массы. Ночью температура будет от -2 до -7 градусов. Днем синоптики передают от -3 до +3 градусов. Такое соотношение сохранится до конца недели.

Также синоптики прогнозируют очередное усиление ветра в первой половине недели. Его скорость будет достигать 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 13-15 метров в секунду. В концу недели ветер должен немного утихнуть.

Водителей региона предупреждают об утренних туманах, который осложнят видимость на дорогах. Также местами возможен гололед.

Снег в Саратовской области пойдет периодично. На протяжении всей недели время от времени будут выпадать осадки, но снежный покров сформироваться пока не сможет.