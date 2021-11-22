На предстоящей неделе в Саратовской области сохранится неустойчивый характер погоды. Об этом рассказала синоптик регионального гидрометцентра Лариса Васильева.

По ее словам, ожидается понижение температурного фона. Сегодня, 22 ноября, – до 0- -5, при прояснении до -10°C. Завтра днём – +1 — -4, местами небольшие осадки.

Синоптик предупреждает, что при такой температуре замерзнет всё на дорогах, образуется гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожными.

В среду в регионе прогнозируют самый холодный день. Ночью ожидается -4 — -9, при прояснении – до -15°С. Днем: -1 — -6. Без осадков.

В четверг местами пройдет мокрый снег. Ночью -1 -6 мороза, чуть севернее ожидается при прояснении до -11°С. Днём прогреется максимум до +3. Также сохранится сильный западный ветер – местами в порывах он будет достигать 15-17 метров в секунду.

В пятницу ветер будет южным – 6-11 метров в секунду. Ночью +1 — -4, при прояснении до -11°С. Днём +3 — -2.

Температурный фон приближается к климатической норме, отметила синоптик. Чуть выше он будет только в четверг-пятницу.

В областном центре ближайшей ночью ожидается – 3-5 холода, днём – 1-3. В среду ночью – от 6 до 8 мороза, днём – 3-5. В четверг ночью – -3 – -5, днём – около нуля. В пятницу ночью – 0 – -2, днём – 0 – +2. Без существенных осадков.