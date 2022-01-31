В Саратовской области начало февраля будет пасмурным и с небольшими морозами. Об этом сообщает пресс-служба областного Гидрометцентра.

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни на территории региона сильных морозов не ожидается. Температура сохранится такой же, как и в минувшие теплые выходные.

В ближайшие дни днем столбик термометра будет колебаться в значениях от -3 до +2 градусов, а ночью от -1 до -6.

Как и в последнюю неделю января, по утрам на город будет опускаться плотный туман с видимостью до 500 метров и менее. Из-за этого в мэрии водителям рекомендовали не превышать скорость движения машин в утреннее время и не пренебрегать дальним светом.

Во вторую половину недели, со среды по пятницу будет облачно. На территории региона возможны осадки в виде мокрого снега. Также по прогнозам синоптиков возможны дожди. Они пройдут вместе со снегом.

Ветер в начале февраля ожидается юго-западный, его скорость составит 5 – 10 метров в секунду. С 3 по 4 февраля ветер усилится, возможны порывы до 17 метров в секунду.

Из-за перепада температур и неожиданного потепления на крышах домов образовались сосульки, а дороги покрыл слой льда. Такое положение вещей травмоопасно для горожан, поэтому стоит быть внимательными.