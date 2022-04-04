В Саратовской области на наступившей неделе ожидается неоднородная погода и температурные качели. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Саратовцев ждет усиление ветра и дожди, уточняют синоптики. В регион пришла серия циклонов.

На неделе в регионе будет чередоваться теплая и прохладная погода, наблюдается усиление ветра 18-22 метров в секунду, в дневное время в Левобережье возможны усиления до 25 метров в секунду.

Также ожидается снег с дождем, в районах у Волги и в Левобережье преимущественно дождь.

По прогнозу синоптиков, осадки будут приходить в регион через день. При прохождении циклонов также будут и усиления ветра.

Ночью в регионе ожидается от 0 до -5 градусов, по югу – от -1 до +2, в Саратове – от -1 до -3. Днем от +4 до +9 градусов, в областном центре – от +5 до +7. В среду – от -3 градусов на северо-востоке до +3 на юго-западе, в Саратове – около +3. 6 апреля днем будет от +4 до +9 градусов, на юге – до +12.

Во второй половине недели ожидается потепление. Ночью прогреется до +6 градусов, днем до +16, в областном центре – до +13. В пятницу – до +17 градусов.

Полное наступление весны и тепла в Саратовской области пока не ожидается. По прогнозу синоптиков, даже через неделю в регионе все еще останется средней температурой отметка в +10 градусов.