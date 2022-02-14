Следователи в Саратове проводят проверку по факту гибели рабочего на нефтеперерабатывающем производстве.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области, утром 14 февраля в цехе по очистке сооружений Саратовского нефтеперерабатывающего завода неожиданно замкнуло электропроводку.

Сослуживцы нашли за ограждением опасной рабочей зоны труп 53-летнего электромонтера, который занимался на заводе ремонтом и обслуживанием электрооборудования.

К сожалению, медики «скорой» смогли лишь зафиксировать смерть рабочего.

По предварительным данным, мужчина скончался от удара током. Точная причина произошедшего выясняется.