Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал о благоустройстве Новой Набережной в 2022 году.

-На прошлой неделе из городского бюджета были выделены средства на строительство двух объектов – административного корпуса и летнего кинотеатра, — заявил он.

Напомним, благоустройство Новой Набережной от улицы Вольская до улицы 2-ая Садовая продолжится в этом году. Основные работы были окончены в прошлом сезоне, но недобросовестный подрядчик, с которым был расторгнут контракт, не выполнил весь объем запланированного.

-На прошлой неделе из городского бюджета были выделены средства на строительство двух объектов – административного корпуса и летнего кинотеатра. Внутри зданий будут предусмотрены помещения под кафе, а также санитарные комнаты. Кроме того, будет благоустроена территория возле фонтана, а также высажены декоративные вьющиеся растения у забора.

Поручил незамедлительно инициировать процедуру по поиску подрядчика, чтобы с наступлением благоприятных погодных условий приступить к работам. Кроме того, необходимо грамотно содержать уже сданный объект со всем оборудованием. Такая задача стоит перед «Дирекцией парков и скверов, — рассказал мэр.