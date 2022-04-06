На новой набережной демонтируют незаконный торговый объект. Об этом сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

По его словам, ИП Шамонин открыл незаконную торговую точку. Администрация города подала иск о том, чтобы бизнесмен устранил препятствие в пользовании земельным участком. Он должен демонтировать торговый объект с вывеской «Гастро бар «Космос» (недалеко от пересечения с ул. Вольская).

— Иск муниципалитета был удовлетворен. В случае неисполнения решения суда после его вступления в силу с ответчика будет взыскана неустойка, — отметил глава города.