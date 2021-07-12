Саратовский филиал АО «Ситиматик» обеспечивает отбор до 20 фракций вторичных ресурсов на мусоросортировочных комплексах в Энгельсе и Балакове. За первое полугодие было отсортировано для последующей переработки более 200 тонн алюминиевых и жестяных банок.

Металлические отходы являются одной из самых ценных фракций вторсырья. Их возврат в хозяйственный оборот позволяет снизить углеродный след, образуемый при добыче различных металлов, и сделать сырье для производства более доступным, что соответствует критериям ESG.

— Наши комплексы усилили работу по отбору вторсырья. Буквально месяц назад мы установили дополнительные линии в Энгельсе, увеличивается количество смен. Все это направлено для обеспечения выполнения показателей нацпроекта «Экология», который мы уже перевыполняем в части обработки и концессионных соглашений. Сейчас мы рассматриваем новые варианты сбора вторсырья, в том числе за счет расширения системы раздельного сбора отходов. Эта задача на ближайшую перспективу, которая позволит увеличить объемы отправляемых на переработку вторичных материальных ресурсов, — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Большинство металлов, попадающих в отходы, может перерабатываться неограниченное количество раз в самых различных вариациях. Например, для изготовления одного велосипеда требуется около 700 алюминиевых банок общим весом до 11 килограммов. Вторичный алюминий и жесть также активно используются в промышленности, автомобилестроении и строительстве.

Отметим, что недавно комплексный проект Саратовского филиала АО «Ситиматик» по снижению негативного влияния отходов на окружающую среду региона по решению экспертного жюри был отмечен специальным дипломом участника международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Устойчивый бизнес».