На объектах пригородной пассажирской инфраструктуры Приволжской железной дороги реализуется комплекс противоэпидемических мер для обеспечения сохранности здоровья пассажиров.

В помещениях пригородных железнодорожных вокзалов, расположенных в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, проводится усиленная уборка с применением хлорсодержащих средств. В первую очередь протираются поручни, подлокотники, сиденья, дверные ручки, подоконники и другие поверхности, с которыми контактируют пассажиры.

Большое внимание уделяется информированию граждан о мерах профилактики инфекционных заболеваний, в том числе covid-19. На всех объектах пригородной пассажирской инфраструктуры размещены информационные памятки. В зонах билетных касс, в залах ожидания и на входных группах нанесены элементы специальной навигации для дистанцирования пассажиров. На креслах в залах ожидания наклеены особые знаки с просьбой не занимать соседние места.

Также пристальное внимание уделяется безопасности работников, обеспечивающих функционирование пассажирского комплекса. Так, каждый сотрудник проходит процедуру бесконтактного измерения температуры перед выходом на смену. Для индивидуальной защиты работникам выдаются одноразовые маски, перчатки и кожные антисептики.