По поручению губернатора Валерия Радаева из резервного фонда Правительства региона выделены дополнительные средства на обеспечение водой 9 районов.

Об этом сегодня сообщил в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Уже подписано соответствующее постановление.

— Объем финансирования на выполнение работ по закачке воды в пруды и водохранилища на осенне-зимний период 2021-2022 годов увеличен на 50 миллионов рублей. Меры приняты в целях предотвращения чрезвычайной ситуации по водоснабжению населения отдельных районов, — уточняет Бусаргин.

Денежные средства распределены следующим образом:

Александрово-Гайский район – 8,921 млн рублей;

Дергачевский район – 5,886 млн рублей;

Ершовский район – 10,725 млн рублей;

Краснокутский район – 11,772 млн рублей;

Краснопартизанский район – 5,384 млн рублей;

Новоузенский район – 1,046 млн рублей;

Питерский район – 479,6 тысяч рублей;

Федоровский район – 4,534 млн рублей;

Энгельсский район (Новопушкинское МО) – 1,264 млн рублей.