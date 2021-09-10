По поручению губернатора Валерия Радаева из резервного фонда Правительства региона выделены дополнительные средства на обеспечение водой 9 районов.
Об этом сегодня сообщил в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
Уже подписано соответствующее постановление.
— Объем финансирования на выполнение работ по закачке воды в пруды и водохранилища на осенне-зимний период 2021-2022 годов увеличен на 50 миллионов рублей. Меры приняты в целях предотвращения чрезвычайной ситуации по водоснабжению населения отдельных районов, — уточняет Бусаргин.
Денежные средства распределены следующим образом:
Александрово-Гайский район – 8,921 млн рублей;
Дергачевский район – 5,886 млн рублей;
Ершовский район – 10,725 млн рублей;
Краснокутский район – 11,772 млн рублей;
Краснопартизанский район – 5,384 млн рублей;
Новоузенский район – 1,046 млн рублей;
Питерский район – 479,6 тысяч рублей;
Федоровский район – 4,534 млн рублей;
Энгельсский район (Новопушкинское МО) – 1,264 млн рублей.