Объявлен электронный аукцион на содержание и обслуживание динамического светомузыкального фонтана «Сердце Волги» в Саратове.

Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Контракт предусматривает 1 млн 112 тыс рублей оплаты за работы по содержанию обьекта с 1 мая и до 30 сентября.

Деньги планируется выделить из субсидий на выполнение муниципального задания на содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства, находящихся в собственности Саратова.

Итоги аукциона должны подвести уже 13 апреля.