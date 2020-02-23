В 2020 году Центр занятости населения Саратовской области готов направить местных жительниц, которые находятся в декрете и тех, у кого есть дети-дошкольники, но нет работы, на переобучение. Об этом сообщает министерство занятости, труда и миграции региона.

Всего в рамках нацпроекта «Демография» планируется переобучить не менее 569 человек, общая доля тех, кто получил новые знания и пошел работать должна составить не менее 70%.

Средний период получения новых знаний равняется трем месяцам, его стоимость не превышает 46,3 тыс. рублей.

Не состоящим в трудовых отношениях женщинам положена стипендия, которая равняется величине минимального размера оплаты труда — 12 130 рублей.