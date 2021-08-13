По словам главы города Михаила Исаева, на одного жителя Саратова из городского бюджета тратится 31 тысяча рублей. Об этом он заявил на брифинге, посвященном бюджетным показателям города 13 августа.

За последние три года Саратов сильно поднялся по этому показателю. Среди городов России он занимал восьмое место, теперь же он на втором. С 2018 года он успел обогнать Самару, Волгоград, Омск, Ижевск и другие крупные города.

Мер рассказал, что в 2019 году в бюджет города поступило 3,5 миллиарда рублей, а в 2021 – 7,4. Собственные источники дохода в Саратове также растут. В прошлом году они приносили 7 миллиардов рублей, сейчас – 8,7.