На Офицерской улице в Кировском районе Саратова горит двухэтажный коттедж.

— На месте работает пять пожарных машин. Сначала огонь пытались ликвидировать соседи близлежащих домов самостоятельно, — сообщил корреспондент интернет-издания «Новости Саратова».

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако жители близлежащих домов эвакуировались. Некоторые вышли в домашней одежде, взяли с собой собак.

Ситуация осложняется тем, что коттедж находится в глубине двора — пожарным приходится тянуть длинные рукава. Один расчет встал на углу Курдюмской и Офицерской, где находится гидрант, чтобы протянуть водяную магистраль от него.

