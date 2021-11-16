На проекты охраны хон зданий культурного наследия Саратовской области выделено 52,4 миллиона рублей. Об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

Охрана 13 объектов профинансирована из регионального бюджета. На эти цели выделено 12,4 миллиона рублей. Проекты постановления по охране двух памятников уже вышли.

Остальные 48 объектов профинансированы из федерального бюджета. На их охрану выделено порядка 40 миллионов рублей.

Большинство охраняемых объектов находятся в Саратове. В областном центре их 24. Восемь находится в Хвалынске, пять в Балаково, в Марксе и Пугачеве – по четыре, в Балашове, Энгельсе и Аткарске — по два.