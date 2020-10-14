13 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное знаменательному событию для ООО «Саратоворгсинтез» — выпуску юбилейного количества цианида натрия.

Благодаря слаженной и ответственной работе трудового коллектива завода была обеспечена многолетняя безаварийная работа цеха. Сегодня это современное производство соответствует всем мировым стандартам качества и технологии.

В настоящее время до 80 процентов производимого товара реализуется в золотодобывающие компании России, а также Киргизии и Казахстана. Юбилейная 250 тысячная тонна продукции загружена в особенный «золотой контейнер» и отправлена в адрес потребителя.

В 2020-2021 годы на предприятии будет реализовано два инвестиционных экологических проекта. Реконструкция печи сжигания технологических потоков снизит выброс парниковых газов. Реконструкция очистных сооружений позволит достичь качества сточных вод в соответствии с требованиями рыболовного хозяйства.

Как отметил в своем выступлении первый заместитель министра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский, ООО «Саратоворгситез» и ПАО «ЛУКОЙЛ» являются образцом социально-ответственного бизнеса, ориентированного на развитие, использование лучших мировых технологий.