Сегодня в Саратове открылся бадминтонный центр, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

— При поддержке Вячеслава Володина мы достроили дворец водных видов спорта, вводим новый объект мирового уровня. У нас не было возможности, чтоб одновременно занимались столько спортсменов. Теперь можно достойно приглашать сюда соседей, спортсменов РФ, — начал приветственную речь глава региона Валерий Радаев.

После этого спортсменам вручили удостоверение мастеров спорта, а те поблагодарили губернатора региона, подарив ему хрустальный кубок в виде волана.

Мэр Саратова Михаил Исаев вспомнил, как в детстве ходил на занятия бадминтоном ходил в Заводском районе.

Общая площадь здания бадминтонного центра — 2,4 тысячи квадратных метров. Здесь есть универсальный игровой зал 42×42 метров. В основном зале с семью кортами — особое освещение и высота потолков, специальное французское покрытие, которое используется на международных соревнованиях, зал с четырьмя столами для занятий настольным теннисом, восстановительный центр и медицинский кабинет. Одновременно в зале смогу заниматься 80 человек, центр укомплектован штатом из 42 человек.