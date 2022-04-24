В Федоровском районе проводится доследственная проверка смерти в пожаре 67 и 69-летнего мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Ночью 24 апреля жители поселка Спартак заметили возгорание соседнего частного дома, где проживал 69-летний мужчина. Прибывшие по их вызову пожарные потушили огонь. После тушения в помещении найдены останки тел хозяина дома и его 67-летнего гостя, приехавшего накануне.

Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти на телах погибших. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.