На выходных в Саратовской области прогнозируют переменчивую погоду и нестабильные температуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Так, в ближайшую ночь на субботу ночью температура воздуха в Саратовской области составит +4…+9 градусов. Днём в регионе прогреется до +13…+18 градусов, на востоке области до +10.

На выходных ветер также не собирается утихать. Ветер подует северо-восточного направления со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Синоптики не обещают и прекращение осадков. Местами по области в субботу пойдет дождь, на востоке региона он будет сильным.

В Пасху, во второй выходной день, в области также ожидаются небольшие осадки на юго-востоке региона. В ночные часы температура воздуха опустится до +2…+7 градусов, днём прогреется до +13…+18.

Ветер в воскресенье немного утихнет, он сменит направление на юго-восточное и будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.

В понедельник в регионе ночью снова потеплеет до +6…+11 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.

Но словам синоптиков, в ближайшее время в Саратовской области так и будет продолжаться переменчивая погода — тепло будет сменяться похолоданием и обратно.