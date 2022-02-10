В полицию обратилась 41-летняя жительница Саратова. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД.

Она сообщила полицейским, что неизвестные похитили ее кошелек, в котором находились 6 тысяч рублей и банковская карта. Заявительница предположила, что могла потерять его в магазине, расположенном на улице Октябрьская.

По камерам наблюдения полицейские установили личность подозреваемой. Сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции доставлена 72-летняя женщина. Похищенное изъято. Расследуется уголовное дело.