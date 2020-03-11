Возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти дачника на Сокурском тракте. Об этом сообщает СУ СКР.

Вечером 7 марта сгорел один из дачных домов в Ленинском районе. На пепелище пожарные обнаружили тело 61-летнего хозяина жилища, без признаков насильственной смерти. Сейчас установлено, что возгорание случилось из-за тлеющих вещей. Позже экпертиза установила, что мужчина погиб не от огня, а от тупой травмы головы.

Следователи оперативно выяснили, кто мог быть причастен к незапланированному убийству. Им оказался 53-летний мужчина, на которого завели уголовное дело. В настоящее время он задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.