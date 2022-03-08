Завтра, 9 марта, в Саратове ожидается сильный снег, метель и усиление северо-восточного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В этой связи возможно затруднение в работе транспорта и повышение риска возникновения ДТП. В мэрии попросили горожан заранее планировать свой маршрут.

Сегодня в работах по уборке Саратова от снега и наледи задействовано 304 единицы техники и 4303 рабочих. В ночь с 20:00 для проведения комплексной очистки планируется ограничить движение и стоянку на перекрестке улиц Чайковского и Панфилова, а также с 21:00 по улице Новоузенская от Серова до Симбирцева.

В случае необходимости машины, мешающие уборке, будут эвакуированы.